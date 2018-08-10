Yazıcı Sociedad’a

Trabzonspor
, genç yıldızı Yusuf Yazıcı için İspanyol kulübü Real Sociedad
ile görüşmelere başladı. Menajerler aracılığıyla gelen 11 milyon Euro teklif sonrasında yönetim, bu talebin resmiyete dökülmesini istedi. Fırtına, 21 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay istedi. Transfer
sezonunda milli futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe birçok teklif gelmesine rağmen resmiyete dökülmemişti. Öte yandan bordo-mavililer Ramil Sheydaev ve Yüksel Şişman
ile sözleşmelerini karşılıklı feshetti.