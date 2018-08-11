Fatih Terim'den altın makas

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisar'a penaltılarla kaybedilen Süper Kupa maçı sonrası "Sahada daha diri olmalıyız. Lig başlıyor, çok çabuk aksiyon almamız gerekiyor" diyerek operasyon sinyali vermişti. Terim, 11'de beklenen değişikliğini sezonun ilk maçında gerçekleştirdi. Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Gomis, Feghouli ve Belhanda, Ankaragücü mücadelesine kulübede başladı. Akhisar karşılaşmasında penaltı kaçıran Gomis, Feghouli ile doksan dakika sonrasında saha içinde sohbet etmiş ve umursamaz tavırlarıyla tepki çekmişti. Üç yıldız, kariyerlerinin son 10 yılında oynadıkları toplam 834 lig karşılaşmasının sadece 38'inde yedek soyundu. Gomis bu süreçte sahaya çıktığı 319 maçta 13 kez yedek otururken, Belhanda ise 272 maçta 13 kez kulübede bekletildi. Feghouli ise 243 maçın 12'sinde 11'de yer almadı.

CENGİZ: GOMIS SATILMAYACAK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün kulübede oturan Gomis için, "Hiçbir yere gitmeyecek. Bütün oyuncularımız değerlidir. Bir futbolcu da inişler çıkışlar olabilir. Asla bir tavır yok. Transfer için çalışıyoruz" dedi.