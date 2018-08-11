Galatasaray'dan 3 puanlı açılış

Dk.7 El Kebir 1-0

Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Mokhtar, pası El Kabir'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan futbolcu, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

Dk. 21 Serdar Aziz 1-1

Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maicon topu arkaya aşırdı, yükselen Serdar Aziz kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Dk. 30 Kone (KK) 1-2

Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Mariano ortaladı, ceza alanında boş durumdaki Bakary Kone ters bir kafa vuruşu yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi

Dk. 90+2 Eren 1-3

Müthiş paslaşmalarla ceza alanına giren Galatasaray'da Belhanda'dan pası alan Eren Derdiyok, kaleciyi yanılttı ve aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı.

SERDAR KENDİNİ AFFETTİRDİ

Akhisar'a kaybedilen Süper Kupa maçındaki kötü performansı nedeniyle Fatih Terim'den uyarı yiyen Serdar Aziz, dün attığı golle adeta kendini affettirdi. Ligde son golünü geçen sezon 23 Şubat'ta Bursaspor'a atan Serdar, Ankaragücü karşısında ağları havalandırarak takımını rahatlattı.

EREN: İYİ YERLERE GELECEĞİM

Maçın son anlarında ağları havalandıran Eren Derdiyok, "Zor bir sakatlık dönemi geçirdim ama sağlık ekibimizle sakatlığımı atlattım. Şu anda olumlu ilerliyorum. Saha gerçekten çok kötüydü, oynaması zordu. Performansım da takımla birlikte çalıştıkça daha artacaktır. Yüzde 100 hazır değilim, birkaç eksiğimi de kapatıyorum. Takımla birlikte iyi yerlere geleceğime inanıyorum" diye konuştu.

MAÇIN RÖNTGENİ

1- İsmail Kartal, Süper Lig'e çıkardığı takımdan sadece 3 oyuncuyu (Erdem Özgenç, Arif Morkaya ve İlhan Parlak) Galatasaray karşısında ilk 11'e koydu. Fatih Terim ise Süper Kupa'nın faturasını Belhanda- Feghouli-Gomis üçlüsüne kesti.

2-Göbeğiyle futbolcudan ziyade güreşçiyi andıran El-Kabir Galatasaray savunmasını çok zorladı. Onyekuru-Fernando ikilisinin yumuşak baskı yaptığı Faslı Mokhtar'ın 7.dakikada savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen El-Kabir, Muslera'yı çaresiz bıraktı.

3-Takıma geç katılan ve hazır olmayan Nagatomo'nun sırıttığı Galatasaray savunmasında Maicon-Serdar Aziz ikilisi hücumda iyiydi. Belhanda'nın yokluğunda kornerleri etkili kullanan Sinan Gümüş'ün ortasını ön direkteki Maicon arkaya bıraktı, Serdar üçüncü denemesinde golü attı.

4-Linnes'ten iki gömlek üstün olduğunu her hücuma çıkışında belli eden Mariano'nun sert ortasını Bakary Kone ters kafayla kendi ağlarına gönderdi ve Galatasaray yenik duruma düştüğü maçta devreye önde girdi.

5-Gomis'in yerine oynayan Eren Derdiyok gol bile kaçırmadan maçı tamamladı yazacaktım ki uzatmada skoru 3-1'e getiren ve karşılaşmayı bitiren golü Adrian İlie ile özdeşleşen kepçeleme hareketiyle attı.

ZEMİN İSYANI

Sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bir numaralı gündemi kötü zemindi. Oyuncuların futbol oynamakta zorlandığını belirten Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

ALLAH aşkına bu zeminlerde, bu çocuklar ne yapsınlar? Bu sahada oynatmıyorum denilemez mi?

ANLATMAYA kelime bulamıyorum... Kaliteli zeminde kaliteli futbol oynanır. Milyon dolarlar verilen futbolda sahaların iyi olması gerekir.

3 PUAN güzel, mücadeleden memnunum. Fobi, mobi, bir de o var. Onları da geçtik Allah'a şükür.