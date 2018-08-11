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'in ilk haftasında , 'u konuk ediyor. Sezona yeni teknik direktörlerle başlayan iki takımın mücadelesini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 21:15 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 21:20
CANLI | Fenerbahçe - Bursaspor

'in ilk haftasında Phillip Cocu yönetimindeki , sahasında Samet Aybaba'nın çalıştırdığı 'u konuk ediyor. 21.45'te Ülker Stadyumu'nda oynacak bu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu.

FENERBAHÇE - BURSASPOR

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Barış, Giuliano, Ayew, Soldado

BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Ekong, Behich, Barış, Lima, Badji, Yusuf, Furkan, Aytaç, Necid

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CANLI | Fenerbahçe - Bursaspor
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