CANLI | Fenerbahçe - Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Samet Aybaba'nın çalıştırdığı Bursaspor'u konuk ediyor. 21.45'te Ülker Stadyumu'nda oynacak bu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu.

FENERBAHÇE - BURSASPOR

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Barış, Giuliano, Ayew, Soldado

BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Ekong, Behich, Barış, Lima, Badji, Yusuf, Furkan, Aytaç, Necid