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lu sezonu beraberlikle açtı

'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 21:37
Cenk Tosunlu Everton sezonu beraberlikle açtı

Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip , yeni transferi Brezilyalı Richarlison'un 17. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Everton'da Phil Jagielka, rakibine yaptığı sert faulün ardından 41. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran , 44. dakikada Ruben Neves ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Everton'da bir kez daha sahneye çıkan Richarlison, 67. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Wolverhampton Wanderers ise 80 dakikada Raul Jimenez ile fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 eşitlikle noktalandı.

82 dakika boyunca sahada kalan ve yerini Oumar Niasse'ye bırakan milli futbolcu , Richarlison'un ikinci golüne yaptığı asistle skora katkı sağladı.

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Cenk Tosunlu Everton sezonu beraberlikle açtı
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