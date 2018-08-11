Chelsea'den sezona 3 gollü başlangıç

Londra ekibi, İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri yönetiminde ligdeki ilk maçında Huddersfield Town'a konuk oldu.
Chelsea, 34. dakikada N'Golo Kante, 45. dakikada penaltıdan yeni transferi Jorginho ve 80. dakikada Pedro'nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
- FABRİCİO MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ
Premier Lig'in yeni ekiplerinden Fulham, ilk maçında konuk ettiği Crystal Palace'a 2-0 yenildi.
Müsabakada Crystal Palace'a 3 puanı getiren golleri 41. dakikada Jeffrey Schlupp ile 79. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.
Fulham'ın Beşiktaş'tan transfer ettiği kaleci Fabricio Ramirez, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.