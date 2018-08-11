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'den sezona 3 gollü başlangıç

İngiltere 'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında , deplasmanda Huddersfield Town'ı 3-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 19:33 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 19:34
Chelsea'den sezona 3 gollü başlangıç

Londra ekibi, İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri yönetiminde ligdeki ilk maçında Huddersfield Town'a konuk oldu.

, 34. dakikada N'Golo Kante, 45. dakikada penaltıdan yeni transferi Jorginho ve 80. dakikada Pedro'nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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'in yeni ekiplerinden Fulham, ilk maçında konuk ettiği 'a 2-0 yenildi.

Müsabakada Crystal Palace'a 3 puanı getiren golleri 41. dakikada Jeffrey Schlupp ile 79. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.

Fulham'ın Beşiktaş'tan transfer ettiği kaleci Fabricio Ramirez, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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Chelsea'den sezona 3 gollü başlangıç
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