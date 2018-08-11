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İşte 'nin muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı ekip Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk maçında yarın Evkur 'u ağırlayacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 10:48
İşte Göztepe'nin muhtemel 11'i

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'e 14 yıl aranın ardından döndükten sonra geçen sezonu teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonuna teknik direktör Bayram Bektaş idaresinde başlayacak.

Bayram Bektaş, teknik direktörlük kariyerinde ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Transfer döneminde şimdiye kadar 8 oyuncuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu ile Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.

Bornova Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Beto, Gassama, Titi, Wallace Reis, Traore, Poko, Andre Castro, Gouffran, Halil Akbunar, Deniz Kadah ve Nabil Ghilas ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Süper Lig'de rakibiyle 3. kez karşılaşacak , geçen sezon Malatya'daki ilk müsabakayı 3-2 kazanmış, 'de ise rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

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İşte Göztepe'nin muhtemel 11'i
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