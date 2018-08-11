Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'a kabus yaşattı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 yenmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

8. dakikada Çaykur Rizespor'un geliştirdiği atakta, sağ kanattan Samudio'nun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Vedat Muriç'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

16. dakikada Trezeguet'nin ara pasında, sol çaprazdan ceza sahasına Diegne'nin bekletmeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası dışından İlhan Depe'nin sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu Diegne tamamlamak istedi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

33. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Vedat Muriç'in ara pasında Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Samudio, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ramazan Köse'yi de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 üstün kapattı.

İKİNCİ YARI

54. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Aminu Umar'ın ara pasında sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Samudio, topu ceza sahası üzerinde müsait durumda bulunan takım arkadaşı Robin Yalçın'a çıkardı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda kaleci Ramazan'ın müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

58. dakikada Veigneau'nun sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında, Diegne topu kafa ile altıpas içerisindeki Eduok'a indirdi. Bu futbolcunun müseit pozisyonundaki vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan ayakları ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

74. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Orhan Ovacıklı'nın ceza sahası içerisinde Khalili'ye müdahalesinde hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içerisinde penatı vuruşunu kullanan Diegne, topu filelerle buluşturdu: 2-1.

80. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Özgür Çek'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, defansın arkasına sarkan Tarkan Serbest, düzgün bir vuruşla golü kaydederek skoru eşitledi: 2-2.

90+3. dakikada Kasımpaşa, bir gol daha bularak 2-0 geriye düştüğü maçta öne geçmeyi başardı. Kazanılan serbest vuruşta, yaklaşık 30 metreden sert bir şut çeken Khalili, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alparslan Dedeş

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Saadane, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Musa Çağıran (Dk. 83 Abdullah Durak), Umar (Dk. 76 Süleyman Koç), Samudio, Muric

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Youssef, Veigneau, Sadiku, Khalili (Dk. 90+5 Hakan Demir), İlhan Depe (Dk. 65 Tarkan Serbest), Eduok (Dk. 59 Özgür Çek), Trezeguet, Diagne?

GOLLER: Dk. 33 Samudio, Dk. 54 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor) Dk. 74 Diegne (penaltıdan), Dk. 80 Tarkan Serbest, Dk. 90+3 Khalili (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 29 Saadane, Dk. 47 Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor), Dk. 90 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)