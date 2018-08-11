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Maça 12 dakika trafik rötarı

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Maça 12 dakika trafik rötarı
Osmanlı Stadı dün tarihi günlerinden birini yaşadı ve iki takım taraftarları maça büyük ilgi gösterdi. Ankaragücü kafilesi trafik yoğunluğundan dolayı saat 20.59 itibarıyla stada ulaştı. kafilesi saat 21.03'te stada geldi. Sarı-kırmızılı takım saat 21.22'de ısınmaya çıkabildi. İki takım da stada geç geldiği için 21.45'te başlaması gereken maçta santra 21.57'de yapıldı. Bu arada Abdurrahim Albayrak'ın emniyet güçleriyle görüşerek takımın otobüsünün polis eskortu eşliğinde ters yola girmesini sağladığı, bu sayede gecikmenin daha da uzamasının engellendiği ortaya çıktı.
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Maça 12 dakika trafik rötarı
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