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’da 'a rakip çıktı

’ın ’dan kiralamak istediği 22 yaşındaki savunmacı 'a, İtalyan ekibi da talip oldu.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018
Marlon’da Galatasaray'a rakip çıktı

Denayer için M. City ile uzlaşma sağlayamayınca 'u listesine dahil eden ve oyuncunun kulübü 'ya kiralama teklifi götüren G.Saray, bu de ile karşı karşıya geldi. Acerbi'yi Lazio'ya satan Sassuolo'nun 22 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği, ancak G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi kozu nedeniyle daha avantajlı olduğu belirtildi. Bu arada 'ın da Marlon'u kiralamak için devreye girdiği, genç futbolcuya 'de çalışma izni alınamaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

ARTIK UÇAK YOK!..

2. Başkanı Abdurrahim Albayrak maç sonrası transfer için şunları söyledi: " indirme lafı yok. Ne uçak iner ne de uçak kalkar. Borcumuz çoğaldı. Kiralık için görüştüğümüz çok oyuncu var. Boşa verecek paramız yok. O günler geçti"

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Marlon’da Galatasaray'a rakip çıktı
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