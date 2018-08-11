Marlon’da Galatasaray'a rakip çıktı

Denayer için M. City ile uzlaşma sağlayamayınca Marlon'u listesine dahil eden ve oyuncunun kulübü Barcelona'ya kiralama teklifi götüren G.Saray, bu transferde Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Acerbi'yi Lazio'ya satan Sassuolo'nun 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak istediği, ancak G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi kozu nedeniyle daha avantajlı olduğu belirtildi. Bu arada Newcastle United'ın da Marlon'u kiralamak için devreye girdiği, genç futbolcuya İngiltere'de çalışma izni alınamaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

ARTIK UÇAK YOK!..

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak maç sonrası transfer için şunları söyledi: "Artık uçak indirme lafı yok. Ne uçak iner ne de uçak kalkar. Borcumuz çoğaldı. Kiralık için görüştüğümüz çok oyuncu var. Boşa verecek paramız yok. O günler geçti"