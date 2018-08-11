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" gidecek diye bekliyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü , 'in açılış haftasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 'nın transferi hakkında da konuşan Bakkal, "Her an gideceğini bekliyoruz." dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 23:15 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 23:24
Mesut Bakkal Emre Akbaba gidecek diye bekliyoruz

'in ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör karşılaşma sonrası, "Bizim sezon başı oluşumumuzda bütün hazırlık maçlarında Emre'siz oynadık. Gidecek diye hazırlığımızı öyle yaptık. Her an oyuncunun gideceğini bekliyoruz" dedi.

"FENA BİR OYUN YOKTU"

Karşılaşma sonrası basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Yeni sezon herkese hayırlı olsun. Sivasspor'u tebrik ediyorum galibiyeti için ortada geçen bir maçtı. Her iki taraf da gol bulabilir. Sivasspor ilk yarı fazla kaçırdı. Biz ikinci yarıya iyi başladık. Uzaktan yediğimiz bir gol maçın skorunu belirledi. Demek ki belki biz atsak biz kazanacaktık. Ama ben kendi takımım adına söylüyorum. Sezonun ilk maçı olmasına rağmen fena bir oyun yoktu. Özellikle üretkenlik anlamında isteme anlamında iki takım için de güzel bir maç oldu diyebilirim. İlerleyen haftalarda taşlar yerine oturacak iki takım da ligin iyi takımı. Önümüzdeki haftalar daha iyi gidecek bir Alanyaspor düşünüyorum. Atanın kazanacağı bir maç kaybettik" dedi.

"GİDECEK DİYE HAZIRLIĞIMIZI ÖYLE YAPTIK"

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 'nın durumunun sorulması üzerine Bakkal, "Bizim sezon başı oluşumumuzda bütün hazırlık maçlarında Emre'siz oynadık. Gidecek diye hazırlığımızı öyle yaptık. Her an oyuncunun gideceğini bekliyoruz. Ama Emre gitmediği zaman bu takıma çok faydalı olacak bir oyuncu. Bugün oynatmama sebebim bu takımla hazırlık maçlarında denemediğim için oynatmadım. Gidişi veya kalışı belli olursa rahatlayacağım" diye konuştu.

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Mesut Bakkal "Emre Akbaba gidecek diye bekliyoruz"
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