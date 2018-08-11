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Son dakika: Islam Slimani resmen 'de

Son dakika haberi... , Cezayirli forvet Islam Slimani'yi İngiltere Premier Lig ekibi 'den 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.8.2018 22:00 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 22:01
Son dakika: Islam Slimani resmen Fenerbahçe'de

Spor Toto Süper Ligi ekibi , İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'nin Cezayirli oyuncusu Islam Slimani'yi 1 yıllığına kiraladı. 30 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşme imzalandı. Fenerbahçe, resmi açıklamayı Bursaspor'la oynananan sezonun açılış maçından dakikalar önce açıkladı.

Leicester City'nin 2016 yazında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan 30,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu 2018'in Ocak ayında bir diğer İngiliz ekibi Newcastle United'a kiralandı. Newcastle United formasıyla sadece 4 resmi maçta görev alan Sliman, bu maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.

Sarı kırmızılı ekibin transferle ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Islam Slimani'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Cezayir milli takım futbolcusu Islam Slimani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Slimani'ye Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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Son dakika: Islam Slimani resmen Fenerbahçe'de
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