"Türkiye, İslam aleminin en yürekli ülkesidir"

Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ve kendisini "Osmanlı torunu" olarak nitelendiren Charr ile beraberindeki iş adamı Christian Jarger, Sultanahmet'teki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Parktaki sahneye Mehter Marşı eşliğinde çıkan ve Alp kostümü giyen Charr, "İstanbul'da olmak benim için çok muhteşem bir duygu. Almanya'daki maçlarıma Türk sporseverler de çok ilgi gösteriyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

Porto Rikolu boksör Fres Oquendo ile eylül ayında unvan maçına çıkacak Suriye asıllı boksör, "Rakibim dünyanın en iyilerinden biri. Çok hızlı ve güçlü bir boksör. Dikkatli olmam gerektiğini biliyorum ama onu yeneceğimi düşünüyorum. Benim açımdan zorunlu bir maç. Rakibimi çok ciddiye almıyorum. Asıl hedefim Vladimir Klitschko'yu devirerek dünya şampiyonu olan Anthony Joshua'ya karşı. Bu maçtan sonra da karşıma çıkmak zorunda. Kaçma şansı yok." ifadelerini kullandı.

Manuel Charr, kendisini "Osmanlı torunu" olarak nitelendirmesiyle ilgili, "Şimdi Avrupa Birliği ve ABD var. Bir zamanlar da Osmanlı vardı. Biz de Osmanlı'nın torunlarıyız. Dedelerimizin Osmanlı ile ilgili anlattıkları hikayelerle büyüdük. Osmanlı askerleri dünyanın en iyi savaşçılarıydı. Ben de onları örnek alarak ringe çıkıyorum." açıklamasında bulundu.

- "Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı yardımlardan dolayı minnettarım"

Dünya şampiyonu boksör, Suriyelilere yardım ettiği için Türkiye'ye minnettar olduğunu belirtti.

Geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen Charr, "Başkanımız üzerinden bütün Türkiye'ye teşekkür etmek istedim. Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı yardımlardan dolayı minnettarım. Ziyaretimin amacı Suriyelileri aldıkları ve onlara sahip çıktıkları için Türk halkına teşekkürdü. Dünyaya 'Düşkünlere yardım edin, arkanızı dönüp gitmeyin.' diye güçlü bir mesaj vermek istiyordum. Türkiye bunlara en büyük örnektir çünkü düşkünlere yardım etti." şeklinde görüş belirtti.

Babasını 1994'te savaşta kaybettiğini aktaran Suriye asıllı boksör, şunları kaydetti:

"Lübnan'da doğdum. Babamı 1994'te savaşta kaybettim. 4 yaşımdayken bacağıma kurşun yedim. Annem ve kardeşlerimle 6 yaşımda Almanya'ya kaçmak zorunda kaldım. Çok zor durumlar yaşadık. Boksa başladım. Bu spor sayesinde aileme bakıyorum. Suriye'ye sahip çıktığım için 2014'te beni vurdular. Karnımdan 3 kurşun yedim. İki bacak kemiğimin yerine metal koydular."

Türkiye'de büyük bir maçta ringe çıkmak istediğini aktaran Charr, "Türkiye'de dövüşmek, Türkiye'yi tanıtmak istiyorum. Türkiye, İslam aleminin en yürekli ülkesidir. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çok büyük bir maç yapmak istiyorum. O karşılaşmayı 'barış maçı' olarak yapacağım. Çünkü ailem savaştan çok çekti. Savaşların bitmesini istiyorum. O maçtan elde edeceğimiz geliri savaş mağdurlarına vereceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

İş adamı Christian Jarger ise Türkiye'de maç düzenlemek için çalıştıklarını belirterek, "Bundan sonraki maçı Türkiye'de yapabiliriz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Daha önce Türkiye'de ağır sıklet dünya şampiyonluğu maçı hiç oynanmadı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla ilgili de konuşan Jarger, "Ülkenize güvenin, sahip çıkın. Bu krizleri çok rahat aşabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Yurt dışından Türkiye'ye ilgimiz çok büyük. Burada birçok şirketim var. Bir yenisini daha açıyorum. Türkiye'de büyük projeler yapmak istiyorum." diye konuştu.