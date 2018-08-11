Volkan Demirel: "Benfica maçı çevrilemeyecek bir skor değil"

Fenerbahçe'nin Kaptanı Volkan Demirel Benfica maçı için, "Çevrilemeyecek bir skor değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2-1'lik Bursaspor galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Volkan Demirel uzun süre aradan sonra sezona galibiyetle başladıklarını ifade ederek, "Lefter Küçükandonyadis sezonuna galibiyetle başlamamız güzel oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bireysel ve takım olarak iyi değildik ama ilk hafta da kazanmak önemliydi. İlerleyen haftalarda performansımız takım olarak yükselecektir. Daha iyi bir futbola bu taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. İlerleyen haftalarda bu taraftarımız desteği ile daha iyi çalışarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"ÇEVRİLEMEYECEK BİR SKOR DEĞİL"

Benfica maçı için çevrilemeyecek bir skor olmadığını söyleyen Volkan Demirel, "Sahaya çıkıp tutu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İlk maçları Benfica'yı çok iyi analiz etmiştik. İlk maç çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda yorgunluk ve onların baskısıyla birlikte golü yedik. Burada maç farklı olacaktır. Taraftarımızla beraber turu geçmek için çabalayacağız" şeklinde konuştu.

"VAR SİSTEMİ DOĞRU KARARIN ÇIKMASI İÇİN GÜZEL UYGULAMA"

VAR sistemi doğru kararın çıkması için güzel bir uygulama olduğunu belirten Demirel, "Bugün 1 tane penaltı verildi ama VAR sistemi incelendikten sonra ofsayt kararı verildi. Bu da futbolcular adına mutluluk verici. Yoksa bakıldığında burada iki takımda beraberlikle ayrılabilirdi. Güzel bir maç oldu hem Bursaspor adına hem de bizim adımıza bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah bizim istediğimiz gibi bir sezon olur" dedi.

"SIKINTI, STRES VE BASKI HATALARA NEDEN OLUYOR"

Sıkıntı, stres baskı hatalara neden olduğunu söyleten Demirel, "Allah'tan herhangi bir sıkıntı olmadı. Gerçek Fenerbahçe taraftarı budur. Onlar olduğu zaman biz daha kuvvetliyiz. umarım bütün sezon boyunca böyle desteklerle. Onların yokluğu ise bizi eksiklik hissettirir. Hem beraber bu sezonu güzelde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.