Bafetimbi Gomis: Beş milyon Euro da verseler gitmem

SABAH'ın 11 Haziran'da ilk kez ortaya çıkardığı ve transfer dönemi boyunca takip ettiği Bafetimbi Gomis krizinde son perde Ankara'da yaşandı. Yönetimi kaprisleriyle usandıran Fransız golcüyü teknik heyet de formsuz olduğu için Ankaragücü deplasmanında yedek bıraktı. Teknik direktör Fatih Terim 3-1 kazandıkları maçın ardından "Gomis'i tekrar kazanacağım'' ifadesini kullandı.

Bonservis harcaması yapabilmesi için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulübün kapısı Gomis için gelecek tekliflere açık. Ancak Gomis kendisi ile ilgilenen Suudi Arabistan ekibi Al- Hilal'e soğuk yaklaştı ve yakın çevresine "Yıllık 5 milyon Euro verseler de gitmem'' itirafında bulundu.

AL-SADD MI İSTİYOR?

Kulislerde Xavi'nin formasını giydiği Katar ekibi Al-Sadd'ın Türkiye'de oynayan bir forvet için kulübüne 7 milyon Euro bonservis önerdiği konuşuluyor. Bu ismin Gomis ya da Burak Yılmaz olduğu tahmin ediliyor.

Hazırlık maçları ve Süper Kupa'da toplam 380 dakika sahada kalan Gomis henüz golle tanışamadı. Yerine oynayan Eren Derdiyok ise üç gol attı.