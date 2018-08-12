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Bafetimbi : Beş milyon Euro da verseler gitmem

Bafetimbi ’in bu sezon golleri değil, banka hesabı konuşuluyor. Fransız golcü, ’dan gelen teklifi geri çevirdi.

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Bafetimbi Gomis: Beş milyon Euro da verseler gitmem

SABAH'ın 11 Haziran'da ilk kez ortaya çıkardığı ve transfer dönemi boyunca takip ettiği Bafetimbi krizinde son perde Ankara'da yaşandı. Yönetimi kaprisleriyle usandıran Fransız golcüyü teknik heyet de formsuz olduğu için Ankaragücü deplasmanında yedek bıraktı. Teknik direktör 3-1 kazandıkları maçın ardından "Gomis'i tekrar kazanacağım'' ifadesini kullandı.

Bonservis harcaması yapabilmesi için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulübün kapısı Gomis için gelecek tekliflere açık. Ancak Gomis kendisi ile ilgilenen ekibi Al- Hilal'e soğuk yaklaştı ve yakın çevresine "Yıllık 5 milyon Euro verseler de gitmem'' itirafında bulundu.

AL-SADD MI İSTİYOR?

Kulislerde Xavi'nin formasını giydiği Katar ekibi Al-Sadd'ın Türkiye'de oynayan bir forvet için kulübüne 7 milyon Euro bonservis önerdiği konuşuluyor. Bu ismin Gomis ya da olduğu tahmin ediliyor.

Hazırlık maçları ve 'da toplam 380 dakika sahada kalan Gomis henüz golle tanışamadı. Yerine oynayan ise üç gol attı.

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Bafetimbi Gomis: Beş milyon Euro da verseler gitmem
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