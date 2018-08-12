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evinde 'u ağırlıyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu

'in ilk haftasında evinde 'u ağırlıyor. Başakşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Peki, Başakşehir – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 12.8.2018 18:23 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 18:36
Başakşehir evinde Trabzonspor'u ağırlıyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu

heyecanı maçıyla devam ediyor. Şampiyonluğu hedefleyen iki takım, Başakşehir Stadı'nda zorlu bir mücadele verecek. Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. ekibinde, yeni transferler içerisinde stoper Zargo Toure'nin görev alarak ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. Peki, Başakşehir – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 12 Ağustos Pazar günü saat 19.30'da başlayacak Başakşehir- Trabzonspor karşılaşmasını hakem yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia, Bajic
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Ibanez, Kucka, Onazi, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Rodallega.

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Başakşehir evinde Trabzonspor'u ağırlıyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu
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