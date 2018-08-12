Başakşehir evinde Trabzonspor'u ağırlıyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig heyecanı Başakşehir – Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Şampiyonluğu hedefleyen iki takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zorlu bir mücadele verecek. Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Alparslan Erdem, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, yeni transferler içerisinde stoper Zargo Toure'nin görev alarak ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. Peki, Başakşehir – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 12 Ağustos Pazar günü saat 19.30'da başlayacak Başakşehir- Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia, Bajic

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Ibanez, Kucka, Onazi, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Rodallega.