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, tam 29 yıl sonra 1. Lig'de maça çıkıyor

Aralıksız şekilde tam olarak 29 yıldır Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbiliği, 2018-2019 sezonunun ilk haftasında bu akşam Hatayspor'u ağırlayacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 17:19
Gençlerbirliği, tam 29 yıl sonra 1. Lig'de maça çıkıyor

, 29 yıl sonra efsanevi başkan merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'e veda etti.

Aradan geçen onca yıldan sonra Gençlerbirliği, 'de maça çıkacak. Gençlerbirliği, bu akşam 19.30'da Hatayspor'u Osmanlı Stadı'nda konuk edecek. Taraftarların, Osmanlı Stadı'na ulaşımı ve maç sonrası kente dönüş için saat 17.30'da başlayacak otobüs ring seferlerini kullanabileceği öğrenildi.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla tamamlandı.

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Gençlerbirliği, tam 29 yıl sonra 1. Lig'de maça çıkıyor
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