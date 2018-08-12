Gençlerbirliği, tam 29 yıl sonra 1. Lig'de maça çıkıyor

Gençlerbirliği, 29 yıl sonra efsanevi başkan merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'e veda etti.

Aradan geçen onca yıldan sonra Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de maça çıkacak. Gençlerbirliği, bu akşam 19.30'da Hatayspor'u Osmanlı Stadı'nda konuk edecek. Taraftarların, Osmanlı Stadı'na ulaşımı ve maç sonrası kente dönüş için saat 17.30'da başlayacak otobüs ring seferlerini kullanabileceği öğrenildi.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla tamamlandı.