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Islam Slimani, ilk antrenmanına çıktı

’nin İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’den 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani ilk antrenmanına çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 15:22
Islam Slimani, ilk antrenmanına çıktı

, İngiliz ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli forvet Islam Slimani, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Dün akşam Bursaspor maçını tribünlerden takip eden golcü forvet, takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe'de mola yok

'de dün akşam Bursaspor ile karşılaşan ve sahadan 2 - 1 galip ayrılan Fenerbahçe, ara vermeden UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacakları Benfica maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 12.00'da başladı. Dün akşam oynanan Bursaspor maçında ilk on birde görev alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman dar alanda maç ve taktik çalışmasıyla son buldu.

Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle oynayacakları maçın çalışmalarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

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Islam Slimani, ilk antrenmanına çıktı
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