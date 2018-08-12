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’tan iyi start

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Sivas’tan iyi start
Yaptığı lerle iddialı bir takım kuran , 'e 'u 1-0 yenerek başladı. Ev sahibi özellikle Brezilyalı yıldızı Robinho'nun organize ettiği ataklarda birçok pozisyondan yararlanamadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta skoru belirleyen isim ise geçen sezonun yıldızlarından Emre Kılınç oldu. 25 yaşındaki oyuncu ceza sahası dışından attığı güzel şutla Haydar'ı mağlup etti ve spor'a 3 puanı getirdi. 'a transfer olması beklenen Alanyasporlu Emre Akbaba ise yedek
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Sivas’tan iyi start
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