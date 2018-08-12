Sivas’tan iyi start

Yaptığı transfer
lerle iddialı bir takım kuran Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig
'e Alanyaspor
'u 1-0 yenerek başladı. Ev sahibi özellikle Brezilyalı yıldızı Robinho'nun organize ettiği ataklarda birçok pozisyondan yararlanamadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta skoru belirleyen isim ise geçen sezonun yıldızlarından Emre Kılınç oldu. 25 yaşındaki oyuncu ceza sahası dışından attığı güzel şutla Haydar'ı mağlup etti ve Sivas
spor'a 3 puanı getirdi. Galatasaray
'a transfer olması beklenen Alanyasporlu Emre Akbaba ise yedek