Abdurrahim Albayrak: Allah onu kahretsin!

Galatasaray
Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
, transfer hakkında konuşurken "Amerika'da bir adam var ya... Allah onu kahretsin, bizi mahvetti. Donald Trump'tan bahsediyorum. 'Uçak indirdim' lafları yok. Ne uçak indirebilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz çünkü borcumuz bir günde yüzde 25 çoğaldı"
dedi. Defans hattına stoper Jason Denayer
transferi hakkında açıklama yapan Albayrak, "İsim veremem ama başkan, yönetim ve hocayla beraber çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Artık cicim ayları geçti. Hesabımızı çok iyi yapacağız. Bir lira fazla verecek paramız yok. Sabahtan akşama kadar futbolcuların maçlarını izliyoruz. Bakmadan, etmeden oyuncu alma dönemi geçmiştir. Bu, bütün kulüpler için geçerlidir
" şeklinde konuştu. GOMİS SADECE FORMSUZ BAŞLADI
"Gomis
'te bir sorun yok. Çok değerli ve kaliteli bir futbolcumuz. Geçen sene bize çok büyük katkılar verdi. Bu sene de biraz formsuz."