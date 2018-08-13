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'da lisans krizi! ve Cissokho...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , teknik direktör Rıza Çalımbay'a olan borçları nedeniyle, deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maç öncesinde yeni transferleri ile 'ya lisans çıkaramadı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 12:33
Antalyaspor'da lisans krizi! Serdar Özkan ve Cissokho...

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk hafta mücadelesinAntalyalyaspor bu akşam Kayserispor ile karşılaşacak. Dün sabah saatlerinde Kayseri'ye giden kırmızı beyazlılarda yeni transferler ile kamp kadrosuna dahil edilmedi. Geçen sezonun ilk devresinde 'da görev yapan teknik direktör Rıza Çalımbay'a olan borcunu ödeyememesi nedeniyle kırmızı beyazlılar iki transfere lisans çıkaramadı.

spor'un Serdar Özkan ile Aly Cissokho'yu tescil ettirebilmesi için transfer döneminin son gününe kadar borçsuzluk yazısı alarak Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim etmesi gerekiyor. Antalyaspor yönetiminin hafta içinde borçsuzluk yazısı alarak, futbolcuların lisansını çıkarmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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Antalyaspor'da lisans krizi! Serdar Özkan ve Cissokho...
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