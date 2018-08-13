Başakşehir evinde Trabzonspor'u mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Visca'nın ortası ile ön direkte buluşan Manuel da Costa'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.



24. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Gökhan İnler'in şutunu kaleci Onur kornere çeldi.



31. dakikada sağ kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.



43. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Spor Toto Süper Lig 1. hafta maçında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.







Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



67. dakikada Bajic'in pasında sol kanatta topla buluşan Napoleoni'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.



70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin dışarı verdiği pasta Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onur iki hamlede kontrol etti.



77. dakikada ceza sahası dışında seken topa gelişine vuran Napoleoni'nin şutunu kaleci Onur oyun alanı içine çeldi.



87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0









Stat: 3. İstanbul Fatih Terim



Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx



Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Manuel da Costa xxx, Epureanu xx, Clichy xx, Soner xx (Emre dk. 60 x), Gökhan İnler xx, Visca xxx, Jojic xx, Elia x (Napoleoni dk. 55 x), Bajic x (Adebayor dk. 77 xxx)



Yedekler: Volkan, Uğur, Attamah, Chedjou, Kerim, Mahmut, Mevlüt



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Trabzonspor: Onur xx, M.Akbaş xx, Toure xx, Pereira xx, Ibanez xx, Kucka x (Abdülkadir Parmak dk. 71 x), Sosa xx, Onazi xx, Yusuf x (Olcay dk. 82 ?), Abdülkadir xx, Hugo Rodallega xx



Yedekler: Esteban, Uğurcan, Novak, Hosseini, Semih, Hüseyin, Batuhan, Murat



Teknik Direktör: Ünal Karaman



Goller: Da Costa (dk. 43), Adebayor (dk. 90+1) (Başakşehir)



Sarı kartlar: Yusuf Yazıcı, Onazi (Trabzonspor), Caiçara (Başakşehir)