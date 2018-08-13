"Beşiktaş tebriği hak ediyor"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada Türk futbolunun durumunu iyi görmediğini belirterek "Basında, medyada konuşulanlar ortada. Türk futbolu, artık yavaş yavaş gerçeklerle yüzleşmeye başladı. Fazla söze gerek yok. Türk futbolu duvara toslamak üzere. Bir manevra kabiliyeti var, bir kurtarma yolu vardır. Bana göre artık kulüpler kendi içinde, kendi bünyesinde sistemini düzenini kurmalı. Bu sistemi; başta finansal fair-play noktasında çok dikkatli olarak iyi yönetmek zorundayız" dedi.

"AVRUPA'DA YAPILIYOR BİZ NEDEN YAPMAYALIM"

Üretici bir futbol yaratılması gerektiğini ifade eden Yardımcı, "Türk futbolu artık bitmek üzere. Şimdi artık yavaş yavaş üreten futbol yaratmalıyız. Yani futbolcu üreteceğiz, teknik kadro üreteceğiz, sportif danışman üreteceğiz, yönetici üreteceğiz, futbolcu üreteceğiz. Bunu Türk futbolu için yapmak zorundayız. Avrupa'da bu yapılabiliyor. Biz neden yapmayalım. Kaldı ki başka bir çaremizde yok. Böyle hazırdan para bul bu iş yürümez. Bir yere kadar. Bu işi başlattık. Biz şu anda stadından, antrenman sahasına, tesisimizden, çalışma alanlarımıza ve ekonomimize bakıldığında Türkiye'de özel bir yerdeyiz. Butik bir imkanımız ve şansımız var. Dolayısıyla burada gelen futbolcu futboldan başka bir şey düşünmeden futbolunu icra edebilir. İnşallah hocamız bu sene mevcut kadrodan geliştirip piyasaya adam sokması lazım" diye konuştu.

"EN İYİ ÜRETEN KULÜP BEŞİKTAŞ"

Üretme işini en iyi yapan kulübün Beşiktaş olduğunu kaydeden Yardımcı, "Beşiktaş bunu çok iyi yapıyor ve tebriği hak ediyor. Ben şimdi önümüzdeki sene sonunda bakacağım; hangi takımın hocası kaç adet oyuncu sattı, kulübe ne kazandırdı, ona bakarım ve bakacağım. Kaç oyuncu geliştirdi, Türk futboluna kazandırdı, bu önemli. Artık al hazır futbolcuyu oynat vesaire, bu işler geride kaldı. Yaşına bakmam, '34 yaşında da olsa parlat, kazandır' önemli olan bu. Bunları yapmasak Türk futbolu bir yere kadar gidecek ve o yerde de duracak. Biz Çaykur Rizespor olarak maddi durumumuza bakarsak, bugün sıkıntımız yok değil, var tabii ki. Ay sonuna kadar futbolcularımıza gerekli ödemeleri yapacağız. Yapmamız da gerek. Ama şunu bilin bugün bu kulübün tek bir dosyası yok. Hikmet Karaman'ın yarı parasını ödedik. Kweuke sorununu çözdük. Kayseri Erciyesspor'un parasını yatırdık mahkemeye. Yani sorunsuzuz. Ama kasa kolaylığı açısından bir döngüye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.