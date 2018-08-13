Gençlerbirliği Nobre’nin tek golüyle kazandı

TFF 1. Lig'de dün Hatayspor'u Ankara'da ağırlayan Gençlerbirliği
maçı 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Başkent ekibine, 2. Lig'den yeni çıkan rakibi önünde galibiyeti Nobre'nin golü getirdi. Kırmızı-siyahlıların, Erzurumspor'dan yeni transferi 37 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 19. dakikadaki penaltı golüyle skoru belirledi. 1.Lig'de dün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1, Balıkesir Baltok-Altınordu: 0-0, Denizlispor-Gazişehir: 0-1.