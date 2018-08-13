Gerekli dersi çıkaracağız

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rabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman
Başakşehir maçından sonra "Kaybederken kazananlar safında olacağımız bir hafta geçirdik
" dedi. Karaman, ilk maçlarını kaybetmelerinin üzücü olduğunu belirterek, "Eksikliklerimizi biliyoruz. Mağlubiyetten kendimize düşen dersi alacağız
" diye konuştu. Hafta içinde takıma yeni oyuncuların katılacağını vurgulayan Trabzonspor Teknik Direktörü, "Burak da hafta başında bizimle çalışmaya başlayacak. Yeni transferimiz Vahid'in olmaması da kanatlarda bizi eksik bıraktı
" ifadesini kullandı