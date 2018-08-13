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Gerekli dersi çıkaracağız

: Eksikliklerimizi çok iyi biliyoruz. Kaybederken de kazanmalıyız

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Gerekli dersi çıkaracağız
Trabzonspor Başakşehir maçından sonra "Kaybederken kazananlar safında olacağımız bir hafta geçirdik" dedi. Karaman, ilk maçlarını kaybetmelerinin üzücü olduğunu belirterek, "Eksikliklerimizi biliyoruz. Mağlubiyetten kendimize düşen dersi alacağız" diye konuştu. Hafta içinde takıma yeni oyuncuların katılacağını vurgulayan Trabzonspor Teknik Direktörü, "Burak da hafta başında bizimle çalışmaya başlayacak. Yeni transferimiz Vahid'in olmaması da kanatlarda bizi eksik bıraktı" ifadesini kullandı
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Gerekli dersi çıkaracağız
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