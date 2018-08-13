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Gol düellosunda sevinen

’de açılışı evinde spor ile yapan yeşil-beyazlılar, iki farklı öne geçtiği maçta yakalanmasına rağmen Yatabare’nin 85’teki golüyle 3 puana uzandı

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Gol düellosunda sevinen konyaspor
, 'in yeni takımlarından BB spor'u 3-2 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Ev sahibinin 18. dakikada kazandığı penaltıda Erzurum'un file bekçisi Hakan Canbazoğlu, Skubic'e izin vermedi. Baskısını sürdüren yeşilbeyazlılar, 22'de Uğur Demirok ve 30'da Yatabare'nin golleriyle iki farklı üstünlüğü yakaladı. Dağınık görüntüsünden kurtulan Erzurum önce oyunda daha sonra da 39'da Leo Schwechlen ve 71'de Lokman Gör'ün golleriyle skorda dengeyi sağladı. Ancak son sözü 85'te Yatabare söyledi ve Konya sezona 3 puanla start verdi.
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Gol düellosunda sevinen konyaspor
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