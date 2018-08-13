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Mepipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda İngiltere'nin takımıyla 16 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 14:35
Medipol Başakşehir, Burnley'e hazırlanıyor

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idmanın ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında dün oynanan ve 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. Diğer futbolcuların ise dar alan oyunları ve sprint çalışması ile antrenmanı tamamladığı belirtildi.

Turuncu-lacivertliler, ile oynayacakları rövanş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Medipol Başakşehir, Burnley'e hazırlanıyor
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