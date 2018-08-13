Mehmet Zeki Çelik Fransa'da haftanın 11'inde

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) ilk haftanın 11'inde, Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik de yer aldı.

Fransız spor dergisi France Football, Ligue 1'de ilk haftanın maçlarında ortaya koydukları performansları nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuları açıkladı.

Lille'in, konuk ettiği Rennes'i 3-1 yendiği maçta gösterdiği performansıyla ön plana çıkan Mehmet Zeki, listeye adını yazdırdı.

Lille'in bu yaz İstanbulspor'dan transfer ettiği Mehmet Zeki, Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun, 1981-1983 arasında oynayan Engin Verel'in ardından Lille'de forma giyecek ikinci Türk futbolcu olacağı duyurulmuştu.

Bursaspor altyapısından yetişen Mehmet Zeki, 2016-2017 sezonu öncesinde İstanbulspor'a transfer oldu. Genç sağ bek, Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla teknik direktör Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı. Mehmet Zeki, Türkiye'nin Rusya ile geçen ay yaptığı hazırlık maçında da forma giydi.

France Football'un seçtiği haftanın 11'i şöyle:

Kaleci: Benjamin Lecomte (Montpellier)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Luiz Gustavo (Olympique Marsilya), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Ferland Mendy (Olympique Lyon)

Orta Saha: Sada Thioub (Nimes), Ibrahima Sissoko (Strasbourg), Dimitri Payet (Olympique Marsilya), Rony Lopes (Monaco)

Forvet: Lois Diony (Saint-Etienne), Naim Sliti (Dijon)