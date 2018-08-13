Son dakika: Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un tarihi belli oldu. Siyah beyazlıların başkanını seçeceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, 16 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, seçimin 16 Eylül Pazar günü yapılması kararını aldı.

Siyah beyazlı ekip resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Fikret Orman başkanlığında bugün toplanan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu tarafından, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır. Karar uyarınca, Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 16 Eylül 2018 Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" dedi.

FİKRET ORMAN AÇIKLAMIŞTI

11 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Stadyumu'nda gerçekleştirilen 3. Olağan Divan Kurulu toplantısında erken seçim kararı alınacağını açıklayan başkan Fikret Orman şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım. İsteyen herkes aday olabilir. Kamuoyuna ne söylemek istiyorsa, gelir konuşur. Çok radikal kararların alınması lazım. Bunları da ancak gücünü tam olarak almış bir yönetim kurulu ile yapabiliriz. Kısa süre içerisinde seçime gidiyoruz. Troll hesaplar varmış, ben yönetiyormuşum. Troll neymiş ben onu bile bilmem. Bir kişi bunu yaptığımı göstersin, başkanlığı bırakırım."

YENİ BİR MÜCADELE İÇİN SEÇİME GİDECEĞİM

"Şimdi geldiğimiz noktada evet, kriz var. Bu krizi ben yaratmadım. Biz bir ülkenin içindeki bir kurumuz. Bunu yöneteceğiz tabii ki, bizim işimiz bu. Alacağımız radikal kararlarla bu işi yöneteceğiz ancak bu irade gerektiriyor. Yeni bir mücadele için seçime gideceğim. Aday olmak isteyenler, konuşanlar, borcu düşürmek için projeleri olanlar, kamuoyu önünde kulis yapanlar, herkes için güzel bir fırsat. Buyursunlar, tenkit etmek değil de nasıl çözeceklerini anlatsınlar."

BEŞİKTAŞ BİZİM CANIMIZ

"Aday olacak arkadaşlara, kapı arkasında dedikodu yapanlara, söyleyecek lafları olanlara buyurun seçim var. Öyle 15 gün sonra falan da yapmayacağım. Herkes gelsin aday olsun, hep beraber yeni yönetim kurulumuzu seçelim. Hiç merak etmeyin. Beşiktaş bizim canımız. Sağlığımız müsade ettiği sürece çalışmaya devam edeceğiz. Biz ne kara kışlar gördük, bu camia hepsini aşacak güçtedir."