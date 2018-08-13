Yenı Malatya İzmir’den şen döndü

SÜPER Lig'de ilk haftanın en ilginç maçlarından birinde Yeni Malatya
spor deplasmanda Göztepe
'yi 3-1 yendi. Ev sahibinden Poko'nun 32, Castro'nun 48'de, Malatya'dan ise Chebake'nin 64'te kırmızı kart gördüğü maça VAR damga vurdu.
Konuk ekibin 24'te Mina ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ancak VAR ile golün nizami olduğu anlaşıldı ve Malatya öne geçti. 88'de ise Göztepeli Alpaslan'ın golü VAR ile iptal edildi. Malatya'nın diğer gollerini 73'te Aleksic ve 90'da Ömer atarken, Göztepe'nin tek golü 70'te Sadık'ın ters vuruşuyla geldi.