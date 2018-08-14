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'un peşinde

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilerek Spor Toto Süper Lig'e ilk kez mağlup başlayan , transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 14:56
Akhisarspor Wanderson'un peşinde

Teknik direktör Safet Susiç'in, "İki takviye daha yapmak istiyoruz" açıklamasının ardından harekete geçen kurmaylar Brezilyalı oyuncu 'u listesine aldı. Geçen sezonun ikinci yarısında Alanyaspor forması giyen 32 yaşındaki golcüyle görüşmelere başlandığı iddia edildi.

Kanatlarda da oynayabilen Wanderson özellikle Rusya'nın Krasnodar takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Krasnodar'da 2012-2017 yılları arasında forma giyen Sambacı, 'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 26 maça çıkıp, 8 gol attı. Uluslararası arenada tecrübeli olan Wanderson, Alanyaspor'da ise 5 müsabakada oynadı. Wanderson İsveç'te GAIS ve yine Rusya'da Dinamo Moskova formalarını terletmişti.

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Akhisarspor Wanderson'un peşinde
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