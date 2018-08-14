CANLI | Fenerbahçe - Benfica

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk ediyor. 21.00 Ülker Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.?

FENERBAHÇE - BENFICA

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Turun ilk ayağında Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan temsilcimizin, bir üst tura çıkmak için rakibini 2 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. Normal sürenin 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanması halinde maç uzatmalara gidecek ve bu bölümde skorun değişmemesi halinde play-off'a yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe'nin, gol yiyerek alacağı 1 farklı galibiyet olasılığında play-off'a yükselen takım Benfica olacak.

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 12. RANDEVU

Fenerbahçe, kulüp tarihinde 12. kez Portekiz takımıyla karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip bu maçların 5'inden galibiyetle ayrılırken 6'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe'de, teknik direktör Phillip Cocu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Benfica'nın hücumu düşünen, hızlı pas yapan bir takım olduğuna dikkat çekti ve, "Benfica ile oynuyorsanız detaylar belirleyici oluyor. Kalemize yaklaşmalarına müsaade etmemeliyiz. İki takım da son derece kaliteli ekipler. Umarım yarın detaylar bizim yanımızda olur." şeklinde konuştu.

Kaptan Volkan Demirel ise 2012-13 sezonunda Benfica'ya UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde elenmelerinin hatırlatılması üzerine, "Geçmişi düşünme durumunda değiliz." dedi ve şöyle devam etti: "1-0'lık avantajları var ama golü bulup, gol yemeden 2. golü atmamız gerekiyor. Gol atarlarsa 3-1'lik skor bize turu geçirecek. Turu geçmek için her şeyimizle sahada olacağız. Taraftarlara çok ihtiyacımız var. Lig maçında destekleri çok iyiydi, umarım yarın da öyle olur. Bunu sadece takım olarak yapamayız, taraftarımızla birlikte, hep beraber bizi üst tura yükseltecek skoru almak istiyoruz"

Benfica'nın Portekizli teknik direktörü Rui Vitoria ise karşılaşmayı ve tur olasılıklarını şu sözlerle değerlendirdi , "1-0 iyi bir skordu bizim için. Yarın zorlu bir rakiple oynayacağız. İlk maçtaki galibiyetimiz güzeldi. Gol yemeden kazandık. 8 gün sonra başka bir maça çıkıyoruz. Zorlu bir rakip. Biz gol atmaya çalışacağız. Rakibimiz kaliteli ve kazanmak için oynayacaktır. Bizim takımımızın bir oyun karakteri var. Defanssa defans, hücumsa hücum yapacağız. Üzerimize gelecekler ama biz de hücum yapacağız. Zorlu bir rakip var. Biz hazırız"