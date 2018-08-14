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Denayer reddetti!

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Denayer reddetti!
daha önce iki sezon kiraladığı 'li 'i tekrar kadrosuna katmak için yeni teklif yaptığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, gönlünde Aslan yatan Belçikalı stoper, Celtic ve Leeds United'ın ardından İtalyan ekibi Torino'dan gelen teklifi de reddetti. Habere göre geçen sezon Galatasaray'dan 1.35 milyon Euro kazanan 23 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılılar bu kez 1.4 milyon Euro teklif etti. Haberde Denayer'in M.City'e transferine izin verilmesi konusunda ısrarcı olduğu da vurgulandı.
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Denayer reddetti!
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