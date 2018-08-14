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Fener gol gol gol

Kanarya, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında ’yı konuk edecek. Play-off şansı için tek yol 2 farklı galibiyet

Giriş Tarihi: 14.8.2018
F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında bugün Portekiz ekibi 'yı ağırlayacak. Kanarya, 2 farklı kazanması halinde playoff turuna yükselecek. Mücadele 1-0 F.Bahçe lehine tamamlanırsa karşılaşma uzatmalara gidecek. Ülker Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. F.Bahçe, turu geçerse play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. PAOK, ilk maçı 3-2 kazanmıştı. Kanarya Benfica'ya elenmesi halinde ise Avrupa Ligi'nde playoff oynamadan grup aşamasına kalacak.
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Fener gol gol gol
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