Fener gol gol gol

F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında bugün Portekiz ekibi Benfica
'yı ağırlayacak. Kanarya, 2 farklı kazanması halinde playoff turuna yükselecek.
Mücadele 1-0 F.Bahçe lehine tamamlanırsa karşılaşma uzatmalara gidecek. Ülker Stadı'nda 21.00'de
başlayacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. F.Bahçe, turu geçerse play-off'ta PAOK-Spartak Moskova
eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. PAOK, ilk maçı 3-2 kazanmıştı. Kanarya Benfica'ya elenmesi halinde ise UEFA
Avrupa Ligi'nde playoff oynamadan grup aşamasına kalacak.