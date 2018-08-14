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taraftarlarından 'ya tepki

, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Benfica'yla 1-1 berabere kalarak elenirken, tribünlerin hedefinde Brezilyalı oyuncu vardı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 23:08 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 23:10
Fenerbahçe taraftarlarından Giuliano'ya tepki

, Benfica karşısında aldığı 1-1 beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Brezilyalı futbolcusu tribünlerden tepkilere maruz kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu 2. maçında Fenerbahçe, Benfica ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka oynanırken sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Giuliano taraftardan tepki gördü. Top her ayağına geldiğinde ıslıklanan Giuliano maç boyunca etkisiz bir oyun sergiledi.

Fenerbahçe aldığı bu beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

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Fenerbahçe taraftarlarından Giuliano'ya tepki
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