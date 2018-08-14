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Steven N'zonzi resmen 'da

Milli oyuncu 'in forma giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi , Fransız orta saha oyuncusu yi renklerine bağladı. 29 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 22:24 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 22:33
Steven N'zonzi resmen Roma'da

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi , İspanya'nın Sevilla takımından Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattı.

Milli futbolcu 'in de forma giydiği Roma Kulübü, transferi için Sevilla ile anlaşma sağlanan 29 yaşındaki Nzonzi ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Nzonzi için İspanya temsilcisine bonuslar dahil 30,65 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini bildiren İtalyan kulübü, Fransız milli futbolcunun yeni takımında 42 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Ülkesinde Amiens ve İngiltere'de Stoke City formaları da giyen defansif orta saha oyuncusu, geçen sezon Sevilla'da çıktığı 44 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Tecrübeli futbolcu, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda da yer aldı.

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Steven N'zonzi resmen Roma'da
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