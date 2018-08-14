"Şampiyon olmadan bu takımı bırakmam"

Karaman, Trabzonspor dergisinin bu ayki sayısındaki röportajında, antrenörlük hayatına başlamasında teknik direktör Şenol Güneş'in payının çok büyük olduğunu anlattı.

Kendini işini seven, işine tutkuyla bağlı ve o ruhu, heyecanı doğrusuyla yanlışıyla hissetmiş, samimi bir teknik adam olarak gördüğünü aktaran Karaman, "Trabzonspor'daki hedefim de şampiyonluk. Allah nasip ederse şampiyon olmadan ben bu takımı bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Karaman, bunu yüzeysel söylemediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçmiş dönemde de forma giydiğim zamanda da insanlar benim karakterimi bilirler. Evet, sakinim, dinginim, hayata olgun bakıp olayları daha sakin karşılarım ama bendeki fırtınayı yakın çevrem çok iyi bilir. İçimde kopan fırtınayı, bilenler iyi bilir. Şunu net bir şekilde söyleyelim, eğer birisi yapacaksa o isim benim. Ben olmak isterim."

Trabzonspor forması giydiği 1996 yılında kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrasında çok üzüldüğüne değinen Karaman, "Uzun zaman üzüldüm. Zaman zaman doğaya çıkıp fırsat buldukça doğadaki sessizliği ve haykırışları dinlemeye gayret ederim, onların bazen sesinde, bazen sessizliğinde ruhumu dinlendirmeye gayret ederim ama o içimdeki, beynimdeki o acı dinmedi, diyebilirim. Kendim açısından mı diyorum? Kendim açısında değil ama bu şehrin insanının böyle bir mutluluğu hak ettiğini düşünüyorum. Bunu hak ettiğini düşünüyorum ama gücümüz oraya kadarmış, yetmedi." yorumunu yaptı.

ŞİKE DAVASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Ünal Karaman, futbolda şike davasının konuşulduğu 2010-2011 sezonuna ilişkin ise şu görüşleri paylaştı:

"Öncelikle şunu söyleyelim, ben hakim değilim, yargıç değilim ama bunu net bir biçimde ifade edebilirim ki hayatımın çizgisi ve ana düsturu adalet üzerine kurulmuştur. Peygamber Efendimiz, hadiste der ki 'Adalet güzeldir, yönetende daha güzel durur.' Ben o gün de söyledim; 'Bize verecekleri bir kupa bizi şampiyon yapmayacak.' Samimi olarak söylüyorum, o duruşumuz, o yoklukla mücadelemiz bizi bir noktaya taşıdı. Ben sadece o gün şunu bekleyebilirdim, 'Geçmiş dönemde Türkiye'nin şartları böyleydi, biz de o şartlar içerisinde olumsuzluklar yaşadık. Onların yaşanmasına biz de ucundan, kıyısından bulaştık ama bunu bir milat kabul edelim, bugünden itibaren temiz beyaz bir sayfa açalım, gelecek nesillere de tertemiz bir futbol bırakalım, sporun içerisinde kalmış güzel nesiller bırakalım.' diyebilirdik. Bence onu demedik, orayı atladık sadece.

Yoksa kağıda bakarak 'Gelecek nesillere iyi bir miras bırakalım.' demenin ne kadar samimi olup olmadığınızı insanlar anlar. Küçük bir pardon, küçük bir özür olabilirdi. Türk futbolunun, Türk sporunun içerisinde neler olduğunu bu camianın içerisindeki insanlar biliyor. Bir kere kara sakız gibi yapıştı sırtına. Bundan kurtulmanız zaten söz konusu değil ama bir tek şunu diyebilirdi insanlar 'Bunu bir milat kabul edelim, bundan sonra adil bir yarış olsun, adil bir yarış içerisinde gençlerimizin akıttığı alın terini alkışlayalım.' diyebilselerdi yol alm��ş olurduk. "

MEDİCAL PARK'TA İLK MAÇ

Medical Park Stadı'nda Trabzonspor'un başında ilk kez sahaya çıkacak olmasına ilişkin de Karaman, şunları kaydetti:

"Tabii ki heyecan verici, çok güzel. Ben Trabzonspor taraftarı gibi düşünebilecek, yorumlayabilecek bir insanım. İyi bir teknik adama sahipler. Bir kere bunun rahatlıkla söyleyeyim. Kendini beğenmişlik asla değil çünkü ben onların içinden bir parçayım. Onların belki şu an en önemli parçasıyım. Onları seven, onlar gibi düşünebilen, onların acısına ortak olabilen, onların sevincini veya kederini ne yaşayacaksak onu paylaşan bir teknik adama sahipler. Empati yaparak olaylara bakarlarsa yakın bir gelecekte Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını Allah bize nasip eder ve o statta kaldırırız. Ben bunu çok inanarak ve güvenerek söylüyorum. Ben bu şehrin acısında da sevincinde de varım. Yeri geldi gözyaşı döktük, yeri geldi düğününde horon teptik. Onlardan biriyim. Bu kimlikle karşılarına çıktım. Kimsenin gözü arkada kalmasın, takımlarına sahip çıkabilecek donanımlı bir dosta sahipler. İnşallah bu bütünlük içerisinde bundan sonra daha çok sevinç yaşatırız."