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'da için karar günü

’ın ’un genç yıldızı için 11 milyon Euro’luk teklifi bugünkü yönetim toplantısında masaya yatırılacak. İspanyollar’dan teklifin yükseltilmesi istenecek.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı için karar günü

Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu sonrası 'un bir yıldızına daha İspanya'dan talip çıktı. Menajerler, 'ın için 11 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerisini bordo-mavili kulübe iletti. Genç oyuncunun da gitme yönünde istekli olması sebebiyle Trabzonspor yönetimi bu konuya sıcak bakıyor. Bugünkü yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak teklifin 14 milyon Euro'ya, bir sonraki satıştan payın da yüzde 30'a çıkarılması istenecek. İspanyollar'ın resmi teklifi ise bu hafta ileteceği gelen haberler arasında.

İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ

Trabzonspor'un kadrosunu göz önüne getirdiğimizde Yusuf Yazıcı çok önemli bir isim. Kulübün içinde bulunduğu mali duruma bakarsak, bu sezona başlarken gerekli yerlere ihtiyaç duyulan transferler yapılamadığı için kadro zaafı olduğu gerçek. Yusuf Yazıcı gibi önemli bir ismin Trabzonspor'dan ayrılmasıyla zaafların daha da çok ortaya çıkması muhtemeldir. Yönetim kurulunun da bu boşluğu düşünerek ona göre bir karar alması şart.

NWAKAEME BİTMEK ÜZERE

Trabzonspor'un, İstanbul'a getirdiği için Hapoel Beer Sheva ile pazarlıklar sürüyor. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetle 2+1 yıllık ön sözleşme imzalayan bordo-mavililer, İsrail kulübü ile aradaki 200 bin Euro'luk fark konusunda oyuncudan kulübüyle görüşüp yardımcı olmasını istedi. Trabzonspor, cuma günü oynanacak Sivasspor maçına kadar Nwakaeme'yi kadrosuna katmak istiyor.

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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı için karar günü
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