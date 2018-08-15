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Adama Traore: Puan veya puanlarla döneceğiz

, i'nin 2. haftasında oynayacakları karşılaşması öncesi hazırlıklarını sürdürürken ekibinin Fildişi Sahilli oyuncusu Adama Traore basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 19:27
Adama Traore: Puan veya puanlarla döneceğiz

'de 19 Ağustos Pazar günü 'a konuk olacak hazırlıklarını sürdürdü.

ekibi, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Adama Traore, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başlangıçlarının çok önemli olduğunu ancak ilk hafta istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Önlerinde Galatasaray maçının olduğunu hatırlatan Traore, şöyle konuştu:

"Bu müsabakada önemli olan bizim ne yapacağımız, bu maçta nasıl hareket edeceğimiz. Galatasaray önemli bir takım fakat biz en iyi şekilde bu maça hazırlanacağız ve oradan puan veya puanlarla döneceğiz, ben buna inanıyorum. Geçen hafta yaşadığımız şanssızlıkları unutup önümüze bakma zamanı."

Spor Toto Süper Lig'de uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem sisteminin sorulması üzerine Traore, bir oyuncu olarak sistemi yargılamasının mümkün olmadığını vurguladı.

Haklı nedenler dolayısıyla böyle bir uygulamaya geçilme kararı alındığını belirten Traore, "O yüzden bizim yapmamız gereken buna en iyi şekilde adapte olmak ve en iyi şekilde reaksiyon vermek." ifadesini kullandı.

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Adama Traore: Puan veya puanlarla döneceğiz
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