Ankaragücü: Yabancı sayısı kısıtlansın

Ankaragücü Kulübü, Türkiye
'ye karşı yürütülen ekonomik saldırılara ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a destek verdi. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, 'Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz, daha çok istihdam oluşturacağız' diyerek milli bir refleks göstermiştir. Bu 'Milli Refleksi'
destekliyor, sportif çalışmaları hızlandırıp, yetiştireceğimiz yerli futbolcularla milli ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. Yabancı futbolcu sayısına kısıtlama getirilmesini diliyoruz.
Milyonlarca döviz ve paramız dışarıya gidiyor. Kısıtlama gelirse, enerjimizi ve ekonomimizi altyapılarımıza harcayabilirsek, Türk futbolunun uluslararası arenada yükselişine ve ekonomimize önemli katkı sağlarız" ifadeleri kullanıldı.