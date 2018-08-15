Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ankaragücü: Yabancı sayısı kısıtlansın

Ankaragücü: Yabancı sayısı kısıtlansın

Başkent ekibinden önemli açıklama: “mızın gösterdiği milli refleksi destekliyoruz. Yabancı kısıtlamasıyla paramızın yurt dışına akışına mani olunmalıdır”

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Ankaragücü Kulübü, 'ye karşı yürütülen ekonomik saldırılara ilişkin olarak 'a destek verdi. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, 'Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz, daha çok istihdam oluşturacağız' diyerek milli bir refleks göstermiştir. Bu 'Milli Refleksi' destekliyor, sportif çalışmaları hızlandırıp, yetiştireceğimiz yerli futbolcularla milli ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. Yabancı futbolcu sayısına kısıtlama getirilmesini diliyoruz. Milyonlarca döviz ve paramız dışarıya gidiyor. Kısıtlama gelirse, enerjimizi ve ekonomimizi altyapılarımıza harcayabilirsek, Türk futbolunun uluslararası arenada yükselişine ve ekonomimize önemli katkı sağlarız" ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü: Yabancı sayısı kısıtlansın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN