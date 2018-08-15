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'ta maçına hazır

, 3. Ön Eleme turunda yarın ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 22:16
Beşiktaş'ta LASK Linz maçına hazır

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.

Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

, yarın TSİ 20.45'te maçında ile karşılaşacak ve maçtan sonra özel uçakla Türkiye'ye dönecek.

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Beşiktaş'ta LASK Linz maçına hazır
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