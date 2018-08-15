Bursaspor’dan Kubilay Kanatsızkuş açıklaması

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, oyuncumuz Kubilay Kanatsızkuş'un bir 2. Lig kulübüne kiralandığı şeklinde yazılan haber asılsızdır. Adı geçen kulüp ile oyuncu transferi konusunda hiçbir temasımız olmadığı gibi, Kubilay Kanatsızkuş'un bu kulübe kiralanması da kesinlikle gündeme dahi gelmemiştir. Ayrıca transferde satış ya da kiralama modeli, tek taraflı bir iradeyle değil, kulüp ve oyuncunun ortak kararıyla gerçekleşmektedir."