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’dan açıklaması

Kulübü, genç oyuncu ’un 2. Lig ekiplerinden Menemenspor’a kiralandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 12:56
Bursaspor’dan Kubilay Kanatsızkuş açıklaması

'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, oyuncumuz 'un bir 2. Lig kulübüne kiralandığı şeklinde yazılan haber asılsızdır. Adı geçen kulüp ile oyuncu transferi konusunda hiçbir temasımız olmadığı gibi, Kubilay Kanatsızkuş'un bu kulübe kiralanması da kesinlikle gündeme dahi gelmemiştir. Ayrıca transferde satış ya da kiralama modeli, tek taraflı bir iradeyle değil, kulüp ve oyuncunun ortak kararıyla gerçekleşmektedir."

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Bursaspor’dan Kubilay Kanatsızkuş açıklaması
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