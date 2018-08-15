CANLI | Real Madrid - Atletico Madrid

İki İspanyol takımını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in rakibi UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid. TSİ. 22.00'da A Le Coq (Lilleküla) Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu hakemlerinden Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz.

COURTOUIS VE MODRIC KADRODA

Teknik direktör Zinedine Zidane ve Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla yeni bir döneme giren Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui, maç kadrosunda yeni transfer Thibaut Courtois ve Hırvat yıldız Luka Modric'e yer verdi.

ATLETICO MADRID'DE TEK EKSİK

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, yaz ayında Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. 27 yaşındaki oyucunun Real Madrid karşısında sahaya çıkması beklenirken İspanyol ekibinde tek eksik Lucas Hernandez.

HER İKİ TAKIMIN TRANSFERLERİ

Real Madrid: Vinicius Juniro (Flamengo, 45 milyon Euro), Thibaut Courtois (Chelsea, 35 milyon Euro), Alvaro Odriozola (Real Sociedad, 30 milyon Euro), Andriy Lunin (Zorya Lugansk, 8.5 milyon Euro), Omar Mascarell (Eintracht Frankfurt, 4 milyon Euro), Lucas Torro (Osasuna, 1.75 milyon Euro)

Atletico Madrid: Thomas Lemar (Monaco, 70 milyon Euro), Rodri (Villarreal, 20 milyon Euro), Nikola Kalinic (14.5 milyon Euro), Santiago Arias (PSV Eindhoven, 11 milyon Euro), Jonny Castro (Celta Vigo, 7 milyon Euro), Antonio Adan (Real Betis, 1 milyon Euro), Gelson Martins (bonservissiz)