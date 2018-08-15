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Ekong, spor'dan Ekong'u renklerine bağladı

spor'un Nijeryalı savunma oyuncusu , 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi 'ye transfer oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 21:38
Ekong, Bursaspor'dan Ekong'u renklerine bağladı

spor, deneyimli stoperi 'un transferi konusunda Kulübü ile anlaşma sağladı.

'un tecrübeli savunma oyuncusu William Troost-Ekong, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oluyor. Yeşil-beyazlı yönetim, Udinese Kulübü ile Ekong'un 3.3 milyon Euro'ya transferi konusunda anlaşma sağladı. Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren Ekong, resmi imzaların atılmasının ardından Udinese forması giyecek.

Bursaspor'da 32 maçta forma giyen William Troost-Ekong, son olarak oynanan Fenerbahçe maçında da takımın tek golünü kaydetmişti.

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Ekong, Bursaspor'dan Ekong'u renklerine bağladı
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