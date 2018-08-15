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'da maçı heyecanı

'de Büyükşehir Belediye spor ile arasında Erzurum'da yapılacak maçın biletleri büyük ilgi görüyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 20:00

Ligin ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü Büyükşehir Belediye spor ile arasında oynanacak müsabaka öncesi kente hareketlilik arttı.

Kulübünce dün satışa çıkarılan maç biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İnternet üzerinden bilet alanların yanı sıra Passolig satış noktalarına gelen taraftarlar, bilet temin edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yoğun talep dolayısıyla 100 liradan satışa sunulan VIP A tribün biletleri tükendi.

Taraftarlar, Kapalı A-B, maraton, kale arkası ve misafir takım tribünlerinden bilet almak için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Kulüp yetkilileri, dün satışa sunulan biletlere ilginin yoğun olduğunu belirterek, biletlerin kısa sürede tükenmesini beklediklerini aktardı.

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Erzurum'da Beşiktaş maçı heyecanı
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