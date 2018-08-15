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Eto’o’nun yeni adresi

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Eto’o’nun yeni adresi Katar
1. Futbol Ligi'ne İspanyol Xavi Hernandez ve Hollandalı Wesley Sneijder'den sonra Atiker Konyaspor ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Samuel Eto'o da katıldı. Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde top koşturan 37 yaşındaki Eto'o, Qatar Sports'a transfer oldu. 2015-2018 yılları arasında Antalyaspor, 2018 ara transfer döneminden sezon sonuna kadar da Atiker Konyaspor'da oynadı. Eto'o, Türkiye'de Süper Lig'de boy gösterdiği 3 sezonda 2 farklı kulüpte çıktığı 89 maçı 50 golle tamamladı.
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Eto’o’nun yeni adresi Katar
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