Fenerbahçe’den, Galatasaray’a 80 milyon TL!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Benfica'ya ilk maçta 1-0 mağlup olarak rövanşta 1-1 berabere kalan ve Devler Ligi'nden elenen Fenerbahçe yüklü bir geliri Galatasaray'a bıraktı.

Sarı-lacivertliler, önce Benfica'yı sonra da PAOK'u eleyip grup aşamasına kalabilseydi Galatasaray ile birlikte yayın gelirlerinden faydalanabilecekti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yayın gelirlerinin tamamını Galatasaray'a bırakmış oldu. Devler Ligi'ne katılan takımlara verilen yayın geliri ülkedeki takımlara eşit olarak bölünüyor. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden tek Türk takımı olan Beşiktaş, yayın gelirlerinden 22 milyon Euro kazanmıştı.



KAYIP 187 MİLYON TL

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilseydi katılım bedeli olarak kasasına 15 milyon Euro koyacak, yayın gelirlerinden de ilk etapta 11 milyon Euro alacaktı. Sarı-lacivertliler, grup aşamasında her galibiyette 2 milyon 700 bin, her beraberlikte ise 900 bin Euro'yu kasasına koyacaktı.