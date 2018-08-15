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, Avrupa'da kasasını dolduracak

'nin eleme turunu geçemediği UEFA 'nde Türkiye'yi tek başına temsil edecek , önemli bir gelire sahip olacak. Katılım payı ve yayın gelirinden yaklaşık 35 milyon avroluk geliri şimdiden garantileyen sarı-kırmızılı takım, sergileyeceği performansa göre de primler alacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 12:26
Galatasaray, Avrupa'da kasasını dolduracak

, bu sezon mücadele edeceği UEFA 'nde önemli bir gelirin sahibi olacak.

'nin 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibine elenmesiyle Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye'yi tek başına temsil edecek sarı-kırmızılı takım, şimdiden yaklaşık 35 milyon avroluk geliri garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Galatasaray, 15 milyon 250 bin avro katılım payı ile yaklaşık 20 milyon avro yayın gelirini kasasına koyacak.

FENERBAHÇE'NİN ELENMESİYLE 9 MİLYON AVRO KAZANDI

Galatasaray, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etmesiyle yayın gelirlerinin tek başına sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, ön eleme turunu geçemeyen sarı-lacivertli takımın yüzde 45 (9 milyon avro) olan yayın payını da kasasına koyacak.

PERFORMANS PRİMLERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performansa göre de gelir elde edecek.

Sarı-kırmızılı takım, gruplarda elde edeceği her galibiyet için 2,7 milyon avro, beraberlik için de 900 bin avro alacak.

Galatasaray, son 16 turuna katılması durumunda ise 9,5 milyon avro kazanacak.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON 44 MİLYON AVRO ALDI

, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yaklaşık 44 milyon avro gelir elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ettiği için 12 milyon 700 bin avro alan Beşiktaş, 13 milyon avro da performans primi kazandı.

Siyah-beyazlı takım, yayın gelirlerinden de yaklaşık 18 milyon avroyu kasasına koydu.

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Galatasaray, Avrupa'da kasasını dolduracak
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