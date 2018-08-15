Galatasaray maçı öncesi Göztepe'de kaleci krizi

Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncuları Poko ve Castro'nun yanı sıra sportmenlik dışı davranışı yüzünden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edilen kaleci Beto'dan büyük ihtimalle faydalanamayacak teknik direktör Bayram Bektaş, alternatif arayışlarına başladı. Beklenmedik kayıplar yaşayan Bektaş, genç futbolculara hazır olmaları talimatını verdi. Göz-Göz'de Beto'nun yokluğunda gözler genç eldiven Göktuğ Bakırbaş'a çevrildi. Beto'nun ceza alması halinde Türk Telekom Stadı'nda kaleyi koruyacak Göktuğ kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Orta sahada ise Ngando-Alpaslan ikilisine şans vermesi beklenen Bayram Bektaş'ın Ghilas'ın formsuzluğu yüzünden ileri uca Menemen Belediyespor'dan alınan genç golcü Samed Ali'yi de yerleştirebileceği kaydedildi. Deportivo La Coruna'dan transfer edilecek orta saha Celso Borges'i de dört gözle bekleyen genç teknik adamın, Kosta Rikalı futbolcuyu mutlaka Galatasaray'a karşı oynatmak istediği ifade edildi.

Yeni Malatyaspor maçında oyuna sonradan girip takımı ayağa kaldıran Yasin Öztekin'in de eski kulübü Galatasaray'a karşı sahaya 11'de çıkacağı vurgulandı.

Asla ümitsizliğe kapılmadıklarını söyleyen Bayram Bektaş, "Kim görev alırsa alsın Göztepe formasını en iyi şekilde terletecektir. Evimizde yaşadığımız kaybı deplasmanda kazanarak telafi edeceğiz, bu gücümüz var" diye konuştu.