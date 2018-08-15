Ganimet Galatasaray'ın

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi, Türkiye'nin Kupa 1'deki tek temsilcisi Galatasaray'a, büyük bir gelir getirdi. 15 milyon Euro'luk ayakbastı parasını şampiyon olur olmaz garantileyen Aslan, yayın ve reklam havuzunun da (marketpool) yüzde 60'ına sahipti. Lig ikincisi F.Bahçe'nin Benfica'ya elenmesiyle kalan yüzde 40'lık ülke havuzunun hakkı da Galatasaray'a geçti. Bu havuzun toplamda 21 milyon Euro civarında olması bekleniyor. Yeni yayıncı kuruluşun ihale detayları, UEFA tarafından açıklanmadığı için 21 milyon Euro'luk bu havuzda artış ya da azalış ihtimali de var. G.Saray toplamda 36 milyon Euro'luk bu pastanın yanı sıra performans bonusu da alacak. Grupta galibiyet başına 2.7 milyon, beraberliklere 900 bin Euro alacak Cimbom, son 16 turuna kalırsa 9.5 milyon Euro daha kazanacak. Öte yandan F.Bahçe'nin elenmesi sonrası PAOK ve Benfica'nın playoff'a kalmasıyla Galatasaray'ın Devler Ligi kurasına 3. torbadan girme şansı kalmadı.

SOLDADO KULÜBEDE AYEW SAHADAYDI!

Cocu,? Benfica ile oynanan rövanş karşılaşmasında ilk maçın 11'inden tek değişiklik yaptı. Sakatlığı nedeniyle turun ilk ayağında oynamayan Andre Ayew rövanşta ilk 11'de sahaya çıkarken, Faslı oyuncu Dirar ise yedek soyundu. Alper Potuk forvet mevkiinde oynarken, kanatlar Andre Ayew ve Valbuena'dan oluştu. Sakatlığı geçen Soldado buna rağmen kulübede oturdu ve ikinci yarıda 65. dakikada oyuna dahil oldu.

VALBUENA&GİULİANO HEDEF TAHTASINDA!

Fenerbahçe adına ilk 11'de sahaya çıkan Valbuena performansıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada, teknik direktör Cocu'yu hedef alan taraftarlar, ikinci devre başında Fransız oyuncunun yerine Barış Alıcı'nın sahaya sürülmemesi üzerine eleştiri dozunu arttırdı. Hollandalı teknik adam, 65. dakikada Valbuena ve Mehmet Topal'ı kenara alarak Soldado ile Barış'ı sahaya sürdü. Taraftarlar hayal kırıklığı yaratan Giuliano'yu da protesto etti.

SLİMANİ BÜYÜK ILGI GÖRDÜ

Mücadeleyi tribünden takip eden sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İslam Slimani'ye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Slimani, taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu da Benfica karşılaşmasında takımını yalnız bırakmadı.

ALPER: GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ

Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü atan Alper Potuk, taraftarlara teşekkür etti. Alper, "Yarım saat oldu, hâlâ ayrılmadılar stattan. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hiç pozisyon yokken basit bir gol yedik. Daha sonra ise golü bulduk. İkinci yarı pozisyonları değerlendiremedik. Bu sezon çok güzel günler yaşayacağız. Sezon başındayız, takım yavaş yavaş oturacaktır. Hocamız kime, nerede görev verirse en iyisini vermeye çalışırız" ifadelerini kullandı.

RAMİL ALKIŞLARLA

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede şampiyona rekoru kırarak altına koşan Fenerbahçeli atlet Ramil Guliyev, statta Türk bayrağıyla tur atarken, ayakta alkışlandı.

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

Barış'ın Bursa maçındaki etkili oyununa rağmen Valbuena ile başlamanın tek açıklaması var. Geçmiş kariyere saygı. Bu dün, geleceği yok etti. Fransız futbolcu, Kadıköy'de her zaman olduğu gibi her şeyi yapmaya çalışırken, hiçbir şey yapamayan oyun karakterinden vazgeçmedi. Futbol artık böyle bir oyun değil. Valbuena formayı artık zor alır.

LEVENT TÜZEMEN 3 SORU 3 CEVAP

Cocu'nun elinde Soldado varken santrforsuz maça başlamasına ne diyorsunuz?

Soldado değil de keşke Barış'ı 11'de oynatsaydı. Çünkü Barış'ın koşu performansı rakibin hızlı oyununa fren olurdu. Alper mücadelede yalnız kaldı. Barış ile Alper birlikte oynasaydı Benfica savunması zor anlar yaşardı.

Geçen sezonda çok tartışılan Valbuena bu eşleşmede de katkı yapmadı. Geleceği ne olur?

Valbuena sadece para kazanmak için oynuyor. Sezona iyi hazırlanmamış. Cocu keşke Valbuena'nın yerine Barış'a yer verseydi oyun temposu ve mücadele gücü üst düzeyde olurdu.



Geciken transfer hamleleri mi yoksa Cocu'nun oyuncu tercihleri mi vedayı getirdi?

Slimani'nin transferi daha erken yapılsaydı Fenerbahçe gol yollarında sıkıntı yaşamaz ve Benfica'ya elenmezdi. Fenerbahçe'nin sorunu kaleye gitmek değil final vuruşunu yapamamak.